സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചർ ഓഫറുമായി മലബാർ ഗോൾഡ്text_fields
മനാമ: ധന്തേരാസിനും ദീപാവലിക്കും മുന്നോടിയായി ഉത്സവകാല ഓഫറുകള് മെച്ചപ്പെടുത്തി മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് വാങ്ങുമ്പോള് സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചറുകൾ സമ്മാനമായി നൽകും. ഒക്ടോബര് 18വരെ എല്ലാ മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂമുകളിലും ഓഫറുകള് ലഭ്യമായിരിക്കും.
325 ദീനാറിന്റെ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചറുകൾ നേടാന് സാധിക്കും. 320 ദീനാറിന്റെ വജ്രാഭരണങ്ങളും, അമൂല്യ രത്നാഭരണങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോള് സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചറുകൾ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ലഭിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ സ്വര്ണ വിലയിലെ വര്ധന, സുരക്ഷിതമായ ഒരു നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തിന്റെ തെളിവാണെന്ന് മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്റര്നാഷനല് ഓപറേഷന്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ഷംലാല് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
ധന്തേരാസ് ദിനമായ ഒക്ടോബര് 18ന് എല്ലാ ഷോറൂമുകളും രാവിലെ എട്ട് മുതല് തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കും. മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ മുൻകൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം അടച്ചുള്ള ഓഫര് ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പര്ച്ചേസ് കൂടുതല് സൗകര്യപ്രദമാക്കും. ഇത് ഒക്ടോബര് 18ന് ധന്തേരാസ് വരെ ലഭ്യമാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register