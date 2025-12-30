Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Dec 2025 9:50 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 9:50 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി
    ബി.​സി.​ഡി.​എ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​മ്പ​നി

    4 വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​റ്റ​ലി​സ്റ്റ്സ് ഡി​സേ​ബി​ൾ​ഡ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ബി.​സി.​ഡി.​എ) വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​സ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സി​റ്റി​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​മ്പ​നി ബി.​സി.​ഡി.​എ​ക്ക് 4 വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ​സ​ല്ലും ജ​ലീ​ല സ​യീ​ദ് അ​ൽ-​അ​ലാ​വി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ബി.​സി.​ഡി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​യാ​ദ് അ​ൽ​മ​ർ​സൂ​ക്കും മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മേ​ധാ​വി ജ​മീ​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​ൻ​ഡ്‌​ന​സ് കോ​ർ​ണ​ർ ബൂ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലൈ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​ന​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​ൻ ജ​ലീ​ല സ​യീ​ദ് അ​ൽ-​അ​ല​വി അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    News Summary - Malabar Gold donated wheelchairs
