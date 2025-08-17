Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    17 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:30 PM IST

    മ​ജ്‍ലി​സു​ൽ ഖാ​ദി​രി​യ്യ: ആ​ത്മീ​യ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    മ​ജ്‍ലി​സു​ൽ ഖാ​ദി​രി​യ്യ: ആ​ത്മീ​യ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    സ​മ​സ്ത സ​ൽ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ മ​ജ്‍ലി​സു​ൽ ഖാ​ദി​രി​യ്യ ആ​ത്മീ​യ സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത സ​ൽ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ മ​ജ്‍ലി​സു​ൽ ഖാ​ദി​രി​യ്യ ആ​ത്മീ​യ സം​ഗ​മം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മ​ദ്ഹ് ഗീ​ത​ങ്ങ​ളോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സം​ഗ​മം ആ​ത്മീ​യ​ത​യി​ൽ ല​യി​ച്ച ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​ജ്‍ലി​സു​ൽ ഖാ​ദി​രി​യ്യ​ക്ക് കെ.​എം.​എ​സ് മൗ​ല​വി പ​റ​വ​ണ്ണ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കോ​പി​ലാ​ന്‍റ് ക​മ്പ​നി രൂ​പ ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത മ​ജ്‍ലി​സു​ൽ ഖാ​ദി​രി​യ്യ​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ഗോ മ​ഹ് മൂ​ദ് ഹാ​ജി കെ.​എം.​എ​സ് മൗ​ല​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ജാ​ഫ​ർ ഫൈ​സി പ​റ​വ​ണ്ണ, സാ​ജി​ദ് ഫൈ​സി ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം, നി​സാ​ർ മ​ശാ​രി, ക​ബീ​ർ നെ​യ്യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം കീ​ഴ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഖ​ലീ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കാ​സ​ർ​കോ​ട്, റ​ഷീ​ദ് ആ​റ്റൂ​ർ, സം​ഷീ​ർ മ​ശാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ന​ന്തി, ഫി​റോ​സ് ഇ​ര​ട്ടി, സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചേ​റ്റു​വ, ഉ​സ്മാ​ൻ കാ​ടാ​മ്പു​ഴ, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, ശ​രീ​ഫ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, സു​ഫീ​ർ, സ​ക്കീ​ർ, റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഹ​നീ​ഫ ആ​റ്റൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റ​ഷീ​ദ് കു​രി​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ കോ​പ്പി​ലാ​ന്‍റ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X