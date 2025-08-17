മജ്ലിസുൽ ഖാദിരിയ്യ: ആത്മീയ സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
മനാമ: സമസ്ത സൽമാനിയ ഏരിയ മജ്ലിസുൽ ഖാദിരിയ്യ ആത്മീയ സംഗമം ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ് ഹാളിൽ നടന്നു.
വിദ്യാർഥികളുടെ മദ്ഹ് ഗീതങ്ങളോടെ തുടക്കം കുറിച്ച സംഗമം ആത്മീയതയിൽ ലയിച്ച ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. മജ്ലിസുൽ ഖാദിരിയ്യക്ക് കെ.എം.എസ് മൗലവി പറവണ്ണ നേതൃത്വം നൽകി. കോപിലാന്റ് കമ്പനി രൂപ കൽപന ചെയ്ത മജ്ലിസുൽ ഖാദിരിയ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോഗോ മഹ് മൂദ് ഹാജി കെ.എം.എസ് മൗലവിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ജാഫർ ഫൈസി പറവണ്ണ, സാജിദ് ഫൈസി ദേശമംഗലം, നിസാർ മശാരി, കബീർ നെയ്യൂർ, അബ്ദുസ്സലാം കീഴൽ, അബ്ദുൽ കരീം പാലക്കാട്, ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം കാസർകോട്, റഷീദ് ആറ്റൂർ, സംഷീർ മശാരി, മുഹമ്മദലി നന്തി, ഫിറോസ് ഇരട്ടി, സൈദ് മുഹമ്മദ് ചേറ്റുവ, ഉസ്മാൻ കാടാമ്പുഴ, ശറഫുദ്ദീൻ കണ്ണൂർ, ശരീഫ് കാസർകോട്, സുഫീർ, സക്കീർ, റിയാസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
സംഗമത്തിൽ ഹനീഫ ആറ്റൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റഷീദ് കുരിക്കൾ കണ്ടി സ്വാഗതവും മുഹമ്മദ് അമീൻ കോപ്പിലാന്റ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register