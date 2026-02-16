Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 16 Feb 2026 10:00 AM IST
    date_range 16 Feb 2026 10:00 AM IST

    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രീ ​റ​മ​ദാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രീ ​റ​മ​ദാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രീ ​റ​മ​ദാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ സെ​മി​നാ​റി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: “ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം, ക​രു​ത​ലോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാം” എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രീ ​റ​മ​ദാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ സെ​മി​നാ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ​ഹി​ലാ​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സ​ഗ​യ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ വ​ച്ച് ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ന് ഇ​ന്റെ​ർ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് കെ ​ആ​ന്റ​ണി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ, ഉ​പ​വാ​സ​കാ​ല​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം, പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​യ ക്ലാ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡോ​ക്ട​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. മൈ​ത്രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ത​യ്യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റ​ഹീം ഇ​ട​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ൽ ബാ​ബു, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, കെ​പി​എ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞു കോ​യി​വി​ള, മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൾ സ​ലിം, ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഹെ​ഡ് പ്യാ​രി​ലാ​ൽ, ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ റ​ജ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​സാം തേ​വ​ല​ക്ക​ര, നി​സാ​ർ വ​ട​ക്കും​ത​ല, അ​ൻ​സാ​ർ തേ​വ​ല​ക്ക​ര, അ​ജാ​സ്, ഷി​റോ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് ത​യ്യി​ൽ, സ​ഹ​ദ് സ​ലീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​മി​നാ​റി​ന് ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്ത ഡോ: ​ജോ​ർ​ജ് കെ ​ആ​ന്റ​ണി​യ്ക്ക് മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി​യു​ടെ ന​ന്ദി​യോ​ടെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു.

