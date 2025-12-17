Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:11 AM IST

    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 16 ഡി​സം​ബ​ർ 2025 ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ട്യൂ​ബ്ലി​യി​ലെ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും കു​ടി​വെ​ള്ള​വും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ച​ട​ങ്ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും ന​ൽ​കി.

    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലിം ത​യ്യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ൽ ബാ​ബു സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​ബാ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ക്ലാ​പ്പ​ന എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷി​റോ​സ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, നൗ​ഷാ​ദ് ത​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ​യും മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​താ​യും സം​ഘ​ട​നാ നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ചു.

