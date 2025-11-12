Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മൈത്രി ബഹ്റൈൻ എജുക്കേഷനൽ എക്സലൻസ്‌ അവാർഡ് വിതരണം

    മൈത്രി ബഹ്റൈൻ എജുക്കേഷനൽ എക്സലൻസ്‌ അവാർഡ് വിതരണം
    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ്‌ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മൈ​ത്രി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ മെ​മ​ന്റോ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ധാ​ർ​മി​ക ബോ​ധ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മ​ധ്യേ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​ടി സ​ലിം, ഇ.​വി രാ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മെ​മ​ന്റോ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി.

    ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ​യു​ടെ ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മൈ​ത്രി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ലീം ത​യ്യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന യ​ങ് ഇ​ൻ​ഫ്ളു​വ​ൻ​സ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ-2025 അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ന​സ​റു​ള്ള നൗ​ഷ​ദി​ന് മൈ​ത്രി​യു​ടെ ആ​ദ​രം ന​ൽ​കി. നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സ​യ്ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ​വി, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സി​ബി​ൻ സ​ലിം, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചീ​ഫ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ൽ ബാ​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലിം, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​രീ​ദ് മീ​രാ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​സാം തേ​വ​ല​ക്ക​ര, നി​സാ​ർ വ​ട​ക്കും​ത​ല, അ​ൻ​സാ​ർ തേ​വ​ല​ക്ക​ര, അ​ജാ​സ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ഷി​റോ​സ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, നൗ​ഷാ​ദ് ത​യ്യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​തം ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Maitri Bahrain Educational Excellence Awards Presentation
