Madhyamam
    date_range 7 Sept 2025 3:44 PM IST
    മൈ​ത്രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ​യും സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ​യും ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മൈ​ത്രി മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യു​മാ​യ റ​ഹീം വാ​വ​കു​ഞ്ഞ് ഇ​ട​കു​ള​ങ്ങ​ര പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മൈ​ത്രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ത​യ്യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ൽ ബാ​ബു, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ജ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ജാ​സ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, അ​ൻ​സാ​ർ തേ​വ​ല​ക്ക​ര, ഷി​റോ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് ത​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഒ.​കെ. കാ​സിം, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, മൊ​യ്തീ​ൻ പോ​യോ​ളി, സ​ൽ​മാ​ൻ ഫാ​രി​സ്, ഉ​മ്മ​ർ പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം, കാ​സിം പാ​ട​ത്താ​യി​ൽ, ല​ത്തീ​ഫ് മ​ര​ക്കാ​ട്ട്, അ​നീ​ഷ്, ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

