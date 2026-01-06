Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഫ​രീ​ദ് മീ​രാ​ന് മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​റും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ഫ​രീ​ദ് മീ​രാ​നെ മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ത​യ്യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​സ്ത​ഫ സു​നി​ൽ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ, റ​ജ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ജാ​സ്, ഷി​റോ​സ്, എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​ന​യോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ർ​പ്പി​ത സേ​വ​ന​ത്തി​നും വി​ല​മ​തി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഫ​രീ​ദ് മീ​രാ​ന്റെ ഭാ​വി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് മൈ​ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും നേ​ർ​ന്നു.

