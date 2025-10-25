Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ത്മ​വി​ശു​ദ്ധി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 7:58 AM IST

    ആ​ത്മ​വി​ശു​ദ്ധി കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക -അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ത്മ​വി​ശു​ദ്ധി കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക -അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി
    cancel
    camera_alt

    അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത അ​ര​ങ്ങ് വാ​ഴു​ന്ന പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് ആ​ത്മ​വി​ശു​ദ്ധി കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി മ​മ്പാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​സ്കി​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ആ​ത്മാ​വി​ന്റെ വി​ശു​ദ്ധി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും അ​തി​ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മീ​യ മ​ജ്‍ലി​സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ത്ത​രം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ല്ലാ​ത്ത​രം തി​ന്മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി​നി​ന്ന് നേ​രാ​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ മു​ന്നേ​റാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ത​സ്കി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Maintain spiritual purity - Abdul Aziz Saqafi
    Similar News
    Next Story
    X