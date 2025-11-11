Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:47 AM IST

    പ്ര​ബോ​ധ​ന രീ​തി​യി​ൽ അ​നു​ക​ര​ണീ​യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം- ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    പ്ര​ബോ​ധ​ന രീ​തി​യി​ൽ അ​നു​ക​ര​ണീ​യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം- ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​യ്യി​ദ് രാ​മ​ന്ത​ളി ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    സ​ലീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കീ​ഴ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും മു​ഖ്യ ശ​ത്രു​വാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം പി​ശാ​ചി​നെ മു​ഖ്യ​ശ​ത്രു​വാ​യി കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാം ക​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പി​ശാ​ചി​നോ​ട് സ​മ​രം ചെ​യ്ത് വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​യാ​ത്ത മു​ദ്ര​ക​ൾ പ​തി​പ്പി​ച്ച​വ​രെ​ന്നും സ​യീ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ന​രി​ക്ക​ട്ടെ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​നു​ൽ ആ​രി​ഫീ​ൻ ശൈ​ഖ് രി​ഫാ​ഇ (റ), ​ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​യ്യി​ദ്മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ രാ​മ​ന്ത​ളി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ദ്വേ​ഷ​വും വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും മ​ത​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ വ​രെ മു​ഖ്യ വി​ഷ​യ​മാ​യി വ​രി​ക​യും മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വ് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കേ​ണ്ട വ​ഴി​ക​ൾ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ക​യും മ​ത​പ​ര​മാ​യി സാ​മാ​ന്യ വി​വ​ര​മു​ള്ള​വ​ർ പോ​ലും വ​ഴി​തെ​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വി​കൃ​ത​മാ​കു​ന്ന​ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​​ന്റെ സു​ന്ദ​ര മു​ഖ​മാ​ണ്.

    ഒ​രു മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​യി​രം പേ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ധീ​നം അ​ക​വും പു​റ​വും സ​ൽ​സ്വ​ഭാ​വി​യാ​യി ജീ​വി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കും. ഇ​താ​ണ് സ്മ​ര്യ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ലൂ​ടെ ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ഇ​ത് പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​ക​ണം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ.​പി.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കീ​ഴ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പു​ളി​യാ​വ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ് തു​ളി​പ്പ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ൻ.​പി നാ​ദാ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​സ് ഖൈ​മ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​സം​ഗ​മം, അ​ന്ന​ദാ​നം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി സ​യ്യി​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ ജി​ഫി​രി കൊ​ട​ക്ക​ൽ, ജ​മാ​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ൻ.​പി, യൂ​സു​ഫ് പി. ​ജീ​ലാ​നി, ഹ​ക്കീം ഇ​രി​വേ​റ്റി, നി​സാ​ർ ചെ​റു​കു​ന്ന്, സ​ഹ​ദ് ചാ​ല​പ്പു​റം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ചെ​റു​മോ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് പു​ളി​യാ​വ്, സി​ദ്ദീ​ഖ് നെ​ടി​യാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

