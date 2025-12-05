Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമഹർജാൻ2k25 കലോത്സവം;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:40 PM IST

    മഹർജാൻ2k25 കലോത്സവം; കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റിക്ക് കിരീടം

    text_fields
    bookmark_border
    മഹർജാൻ2k25 കലോത്സവം; കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റിക്ക് കിരീടം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ ക​ലാ​കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഒ​ന്നാ​യ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രാ​യി​രം സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ2k25 ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ 314 പോ​യ​ന്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഥ​മ ക​ലാ​കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ടു. 282 പോ​യ​ന്റോ​ടെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യും 272 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യും യ​ഥാ​സ​മ​യം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    76 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 550 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കി​ഡ്സ്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ‌ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഷെ​ഹ്‌​റാ​ൻ ഇ​ബ്‌​റാ​ഹീം, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നൈ​നി​ക ജി​ജു, ജൂ​നി​യ​ർ ബോ​യ്സ്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ ജി​ല്ല​യു​ടെ ആ​ധി​ഷ്‌ എ. ​രാ​കേ​ഷ്‌, ജൂ​നി​യ​ർ ഗേ​ൾ​സ്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സൗ​ത്ത്‌ സോ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റം​സി​യ എ. ​റ​സാ​ഖ്‌, സീ​നി​യ​ർ ബോ​യ്സ്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹൂ​റ ഗു​ദൈ​ബി​യ്യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​യാ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ ഗേ​ൾ​സ്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഷ​ഹ​ദ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി.

    സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ഹാ​ബ് കെ.​ആ​ർ പ്ര​മേ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി​ക്ക് വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ഹാ​ബ് കെ.​ആ​റും, ആ​പ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച ഷാ​ന ഹാ​ഫി​സി​ന് വ​നി​ത വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്റ​യും മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ നെ​യ്മി​ങ് കോ​ണ്ടെ​സ്റ്റ് വി​ന്ന​ർ സ​ഹീ​ർ ശി​വ​പു​ര​ത്തി​ന് സി​ദ്ധീ​ഖ് അ​ദി​ലി​യ മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി. അ​സീ​സ് റി​ഫാ, സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര, അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ക്ക​ണ്ടി, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, എ​സ്.​കെ. നാ​സ​ർ, ഒ.​കെ. കാ​സിം, സ​ഹ​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ, സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി, ഉ​മ്മ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, റി​യാ​സ് പ​ട്ള, ടി.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഷ​ഫീ​ക് അ​ലി വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, റ​ഷീ​ദ് ആ​റ്റൂ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​നാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kalolsavamgulfKozhikode District Committee
    News Summary - Maharjan 2k25 Kalolsavam; Kozhikode District Committee wins the title
    Similar News
    Next Story
    X