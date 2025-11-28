Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:46 AM IST

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ഗ്രാ​ന്റ് ഫി​നാ​ലെ ഇ​ന്ന്

    106 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ടും 102 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റ​വും 82 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ടും മു​ന്നി​ൽ
    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ഗ്രാ​ന്റ് ഫി​നാ​ലെ ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് വ​രു​ന്ന മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. 76 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 550ൽ​പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 106 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. തൊ​ട്ട് പു​റ​കെ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി 102 പോ​യി​ന്റു​മാ​യും കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി 82 പോ​യ​ന്റു​മാ​യും മി​ക​ച്ച പോ​രാ​ട്ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. അ​വ​സാ​ന​ദി​ന​മാ​യ ഇ​ന്ന് വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, സം​ഘ ഗാ​നം, ഡി​ബേ​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ‘ഒ​ന്നാ​യ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രാ​യി​രം സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ർ സു​വ​നീ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ആ​ശ​യ​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ക്കും.

    ഫി​നാ​ലെ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ഹാ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി, ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഹ​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​മ്മ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, ഫു​ഡ്‌ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഒ.​കെ. കാ​സിം, ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​യാ​സ് പ​ട്ള, സു​വ​നീ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് ആ​റ്റൂ​ർ, സാ​ബി​ർ ഓ​മാ​നൂ​ർ, വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ദ്ധീ​ഖ് അ​ദ്‍ലി​യ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി വേ​ളം, മീ​ഡി​യ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​നാ​ൻ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ വി​ങ് വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ന ഹാ​ഫി​സ്, വി​വി​ധ ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ച്ചു പ​വ്വ​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വെ​ട്ടി​യാ​റ, ഹ​നീ​ഫ പു​തി​യെ​ടു​ത്ത്, ഷ​ബാ​ന ടീ​ച്ച​ർ, മു​നീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, മു​ബാ​റ​ക്, റാ​ഷീ​ദ് അ​വി​യൂ​ർ, അ​സീ​സ് സി​ത്ര, ഉ​സ്മാ​ൻ സി​ത്ര, ഷം​ന ജം​ഷി​ദ്, ന​സീ​റ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, റി​ഷാ​ന ഷ​ക്കീ​ർ, സ്റ്റേ​ജ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൗ​ഫ​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി, അ​ന​സ് നാ​ട്ടു​ക​ല്ല്, ഹാ​ഷി​ർ ക​ഴു​ങ്ങി​ൽ, സു​ബൈ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
