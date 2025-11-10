Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 1:03 PM IST

    മ​ദ്റ​സ പി.​ടി.​എ മീ​റ്റി​ങ്ങും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വും

    മ​ദ്റ​സ പി.​ടി.​എ മീ​റ്റി​ങ്ങും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വും
    മ​ദ്റ​സ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ദാ​റു​ൽ ഈ​മാ​ൻ കേ​ര​ള മ​ദ്റ​സ മ​നാ​മ കാ​മ്പ​സ് പി.​ടി.​എ യോ​ഗ​വും ഏ​ഴ്, ഒ​മ്പ​ത് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​നു​മോ​ദ​ന​ച​ട​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സി​ഞ്ചി​ലെ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ ഇ.​കെ. സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ക​യും മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഏ​ഴ്, ഒ​മ്പ​ത് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ മ​ദ്റ​സ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​സീ​ൽ, മ​നാ​മ മ​ദ്റ​സ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, എം.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ബീ​ന ഖാ​ദ​ർ, ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി ഹെ​ഡ് യൂ​നു​സ് സ​ലീം ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മെ​ഹ്ന ഖ​ദീ​ജ​യു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ജാ​സി​ർ പി.​പി സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഫാ​ഹി​സ ടീ​ച്ച​ർ സ​മാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ, യാ​സീ​ൻ നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.

    TAGS:madrasaPTA meetingwinnersBahrain News
