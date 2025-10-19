Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Oct 2025 3:01 PM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 3:01 PM IST

    മ​ദ്‌​റ​സ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ഈ ​മാ​സം 31ന്

    മ​ദ്‌​റ​സ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ഈ ​മാ​സം 31ന്
    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നൈ​സ​ർ​ഗി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രെ മി​ക​വു​ള്ള​വ​രാ​ക്കി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി മ​ജ്മ​ഉ​ത്ത​അ്‍ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്‌​റ​സ (ഈ​സാ ടൗ​ൺ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്‌​റ​സ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ഈ ​മാ​സം 31ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. സെ​ഗ​യ​യി​ലെ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി മു​ത​ലാ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഫെ​സ്റ്റ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. വി​വി​ധ ഭാ​ഷാ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സിം​ഗ്ൾ, ഗ്രൂ​പ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ഥ പ​റ​യ​ൽ, ദ​ഫ്, സ്കൗ​ട്ട്, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ബ്‌​ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം (2024) പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. 5ാം ത​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ നി​ദ ശ​റ​ഫ്, ഫൈ​ഹ ഫാ​ത്വി​മ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ എ​ല്ലാ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ​യും ടോ​പ് സ്കോ​റേ​ഴ്സി​നെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി അ​നു​മോ​ദി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി 33 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ:ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: റാ​ഷി​ദ് ഫാ​ളി​ലി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ: ബ​ഷീ​ർ അ​സ്‌​ല​മി, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ: ഷെ​നി​ൽ, ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം ത​യ്യി​ൽ. ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ആ​ല​ക്കോ​ട്, അ​ബ്ബാ​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ന​വാ​സ് ഫൈ​സി, ബ​ഷീ​ർ ആ​വ​ള, അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

