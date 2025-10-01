Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 1 Oct 2025 10:53 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 10:53 AM IST

    മ​ധു​ര​മ​ല​യാ​ളം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ലൂ​ടെ

    മ​ധു​ര​മ​ല​യാ​ളം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ലൂ​ടെ
    കെ.​ടി. സ​ലിം

    (കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി )

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ മ​ല​യാ​ളം വാ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ത്ര​മാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’. വി​ശ്വാ​സ്യ​മാ​ർ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​യും കൗ​തു​ക​മു​ള്ള വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​ന്നും ഇ​ന്നും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ആ ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള വാ​യ​ന ദി​നേ​ന നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന് ന​ല്ലൊ​രു പ​ങ്കു​ണ്ട്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്കെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​ക പ്രി​ന്റ​ഡ് പ​ത്ര​മാ​യി ദി​വ​സ​വും വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ലെ​ത്തു​ന്ന ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യ​ന​ക്ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വ​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ട്ടെ.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ​രി​ക്കാ​ര​നാ​യും, നാ​ട്ടി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നൊ​രു ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​യി​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മം പ​ത്രം’ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ. വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും, വേ​ർ​തി​രി​വു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രേ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ രീ​തി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ​ത്ര​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കും, വാ​യ​ന മ​റ്റേ​തി​നേ​ക്കാ​ളും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മേ​റി​യ​താ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ള്ള​തി​നാ​ലും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് എ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് തീ​ർ​ച്ച.

