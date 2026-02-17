Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 2:40 PM IST

    മ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്കൂ​ൾ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി

    മ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്കൂ​ൾ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി
    മ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്കൂ​ൾ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: മ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്കൂ​ൾ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ മാ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ‘മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഫെ​സ്റ്റ്’ മ​നാ​മ​യി​ലെ ഹാ​പ്പി ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​വം പ​ക​ർ​ന്നു. സ്വ​ര​ല​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​രോ​ക്കെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നീ​ഷ് വി​ജ​യ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​ഷ് ടി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ രൂ​പേ​ഷ് ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് പി.​വി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​നീ​ർ മു​ക്കാ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ര​ഞ്ജി​ത്ത് വി.​പി ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്കൂ​ൾ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും മാ​ഫി​ന്റെ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം ല​ഭി​ച്ച പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X