Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘മാ​റാ​ഇ 2025’ന്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:42 AM IST

    ‘മാ​റാ​ഇ 2025’ന് ​പ്രൗ​ഢ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    • കാ​ർ​ഷി​ക, ക​ന്നു​കാ​ലി മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് മു​ഖ്യ പ്രാ​ധാ​ന്യം -ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    • മേ​ള ഡി​സം​ബ​ർ 13 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ‘മാ​റാ​ഇ 2025’ന് ​പ്രൗ​ഢ തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ‘മാ​റാ​ഇ 2025’ എ​ട്ടാ​മ​ത് പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യെ​ത്തി​യ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    മ​നാ​മ: അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​നി​മ​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഷോ​യു​ടെ (മ​റാ​ഇ 2025) എ​ട്ടാ​മ​ത് പ​തി​പ്പി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക, ക​ന്നു​കാ​ലി മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​യും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​നി​മ​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഷോ​യു​ടെ എ​ട്ടാ​മ​ത് പ​തി​പ്പായ മ​റാ​ഇ 2025ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    കാ​ർ​ഷി​ക, മൃ​ഗ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം, ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി, ക​ന്നു​കാ​ലി വി​പ​ണി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കു​തി​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ക​ണ്ട​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​ൻ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​ളി​സ്ഥ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​തി​പ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി.​സി.​സി​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ന്നു​കാ​ലി സ​മ്പ​ത്ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​തി​ര പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജാ​വ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​നി​മ​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഷോ​യു​ടെ എ​ട്ടാ​മ​ത് പ​തി​പ്പായ മ​റാ​ഇ 2025ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ലും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. മേ​ള ഡി​സം​ബ​ർ 13 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ഇ​ന്ന​ലെ മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festivalgulf
    News Summary - ‘Maarai 2025’ gets off to a great start
    Similar News
    Next Story
    X