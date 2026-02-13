Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 13 Feb 2026 10:38 AM IST
    date_range 13 Feb 2026 10:38 AM IST

    എം. ​മു​ര​ളി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നേ​താ​വ് -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    എം. ​മു​ര​ളി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നേ​താ​വ് -ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ എം. ​മു​ര​ളി അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഒ.​ഐ.​സി.​സി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: 20 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യു​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എം. ​മു​ര​ളി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രോ​ട് ഒ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നേ​താ​വ് ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എം. ​മു​ര​ളി എ​പ്പോ​ഴും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സു​ഖ, ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടെ നി​ന്ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ന്തോ​ഷ്‌ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ഷ​മീം കെ.​സി, പ്ര​ദീ​പ്‌ മേ​പ്പ​യൂ​ർ, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്ക്‌​തോ​ട്, ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, സി​ൻ​സ​ൺ പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, ഐ.​വൈ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ളം, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജോ​യ് ചു​ന​ക്ക​ര,റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്,വി​ന​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​ൻ​സ​ന്റ് ക​ക്ക​യം, ബി​ജു​ബാ​ൽ സി.​കെ, പ്ര​ദീ​പ്‌ മൂ​ടാ​ടി, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

