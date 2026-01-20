Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ഡം​ബ​ര വാ​ച്ച്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:33 PM IST

    ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ച്ച് ക​ട​ത്തും വാ​റ്റ് വെ​ട്ടി​പ്പും പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ലക്ഷങ്ങൾ പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ച്ച് ക​ട​ത്തും വാ​റ്റ് വെ​ട്ടി​പ്പും പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ലക്ഷങ്ങൾ പി​ഴ​യും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ച്ചു​ക​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി (വാ​റ്റ്) ഇ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ​തു​ക ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ശി​ക്ഷ കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ദി​നാ​ർ പി​ഴ​ക്കു​മാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് സ്ഥി​ര​മാ​യി നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പി​ന് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ല​ഭി​ച്ച ഒ​ന്നാം പ്ര​തി 102,711 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ടാം പ്ര​തി 207,044 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ക​സ്റ്റം​സ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ണം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സം വീ​തം അ​ധി​ക ത​ട​വും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ നാ​ല് ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ച്ചു​ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ 182 ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 309,755 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ നി​കു​തി ഇ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsfinegulfluxury watchVAT fraud
    News Summary - Luxury watch theft and VAT fraud: Three years in prison and lakhs of rupees fine for each
    Similar News
    Next Story
    X