Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:04 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ലു​ലു​വി​ന്റെ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    lulu india utsav
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദാ​നാ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മൃ​ധം. ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് ജേ​ക്ക​ബ്, ലു​ലു​വി​ന്റെ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ഴം ഈ ​ഉ​ത്സ​വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​പ്ലൈ ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി മി​ക​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ലു​ലു​വി​ന് സാ​ധി​ച്ച​താ​യി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജു​സ​ർ രൂ​പാ​വാ​ല പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ ഈ ​വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഉ​ത്സ​വം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്സ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ​യും ഭ​ക്ഷ്യ​സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

