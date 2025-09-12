Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Sept 2025 10:54 AM IST
    date_range 12 Sept 2025 10:54 AM IST

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ദ​ര​വ്

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: പ്ര​മു​ഖ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ക​മ്പ​നി​യും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ റീ​ജ​ന​ൽ ഫി​ൻ​ടെ​ക് പാ​ർ​ട്ണ​റു​മാ​യ ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി.

    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ടോ​ൺ​സി, റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് മാ​നേ​ജ​ർ ബൈ​ജു, സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളാ​യ ലാ​ലു, അ​ൻ​സാ​ജ്, നി​തി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ എ​ഡി​സ​നി​ൽ നി​ന്ന് ക​നോ​ലി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ഫ് വ​ട​പു​റം, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​നു ത​റ​യ്യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ലാ​ലു ചെ​റു​വോ​ട്, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​സാ​ഖ് ക​രു​ളാ​യി, നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ഫ് സി ​ടീം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​ഫീ​ക്, ആ​ഷി​ക്, സ​ലാം, റി​ഷാ​ദ്, റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. റാം​ലി മാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​നോ​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മാ​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ഫ്.​സി പ്ല​യേ​ഴ്‌​സി​നു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും ഗി​ഫ്റ്റ് ബാ​ഗും ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ന​ൽ​കി. ആ​ഷി​ഫ് വ​ട​പു​റം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

