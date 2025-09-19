Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 11:11 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 18ാം വാ​ർ​ഷി​കം; 250 ട്രോ​ളി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 18ാം വാ​ർ​ഷി​കം; 250 ട്രോ​ളി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം
    മ​നാ​മ: 18ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 250 ട്രോ​ളി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്.

    ലു​ലു​വി​ൽ നി​ന്ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ബി​ൽ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി​യ തു​ക​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യി ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക. 250 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​വു​ക. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​ഓ​ഫ​ർ. ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ എ​ന്തും വാ​ങ്ങാം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 ന​കം ഈ ​ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം.

    TAGS:Celebrationanniversarylulu hypermarketBahrain News
