    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 8:57 AM IST

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നാ​ല് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ​കൂ​ടി തു​റ​ക്കും; നി​ക്ഷേ​പം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കും

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നാ​ല് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ​കൂ​ടി തു​റ​ക്കും; നി​ക്ഷേ​പം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കും
    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ അ​തി​കാ​യ​ന്മാ​രാ​യ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ല് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ​കൂ​ടി തു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ 13 ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ലു​ലു​വി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള​ത്. ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് 2025 ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ, ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യാ​ണ് ഈ ​വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കി​ട​യി​ലും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ക്കൂ​ടു​ത​ലും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം. അ​തി​നാ​ൽ, ഫി​സി​ക്ക​ൽ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല ചു​രു​ങ്ങു​ക​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വ​ള​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് യൂ​സു​ഫ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കാ​ല​ത്തി​നൊ​ത്ത് മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ലും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് യൂ​സു​ഫ​ലി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ, റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​രി​ച്ച്, വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 365 ദി​വ​സ​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യേ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

