‘ലുലു ദം ദം ബിരിയാണി കോണ്ടസ്റ്റ്’; കൂടുതൽ ഹരം പകരാൻ രാജ് കലേഷും, ആബിദ റശീദുംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലുടനീളമുള്ള പാചക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താനായി ‘ഗൾഫ് മാധ്യമ’വും ‘മീഫ്രണ്ടും’ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലുലു ദം ദം ബിരിയാണി’ മത്സരത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിലെ പരിപാടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഹരം പകരാൻ പ്രശസ്ത അവതാരകനും പാചക വിദഗ്ധനുമായ രാജ് കലേഷ് (കല്ലു)വും, ലോകപ്രശസ്ത പാചക വിദഗ്ധ ആബിദ റശീദും മുഖ്യാതിഥികളായെത്തും.
ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷങ്ങളെ കൂടുതൽ പൊലിവാക്കാൻ ബിരിയാണി മത്സരത്തോടൊപ്പം സംഗീതം, നൃത്തം, ആകർഷകമായ ഫാമിലി ഗെയിമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കായി മികച്ചൊരു വീക്കെന്റാണ് ഗൾഫ് മാധ്യമം ഒരുക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ മേയ് 18 (തിങ്കളാഴ്ച) അവസാനിക്കും. ഇതിനോടകം തന്നെ നൂറു കണക്കിന് ആളുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയ ഈ മത്സരം ബഹ്റൈനിലെത്തുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രവാസികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ലിംഗഭേദമോ പ്രായപരിധിയോ ദേശമോ വേർതിരിവില്ലാതെ ആർക്കും ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത.
സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ സെമി ഫൈനലിലേക്കും തുടർന്ന് ഉശിരൻ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിലേക്കും യോഗ്യത നേടും. തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷനെ തുടർന്ന് 19ന് സെമിഫൈനലിലേക്കുള്ള മത്സരാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. 22 ന് നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ മെയ് 29ന് സിഞ്ച് ഗലേറിയ മാളിലെ ലുലുഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കി തത്സമയം ബിരിയാണി പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
