Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightലുലു ദം ദം ബിരിയാണി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 May 2026 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 2:40 PM IST

    ലുലു ദം ദം ബിരിയാണി കോണ്ടസ്റ്റ് ഫിനാലെ: മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കല്ലു ബഹ്റൈനിലെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    Lulu Dum Dum Biryani Contest Finale
    cancel
    camera_alt

    കല്ലുവിനെ ഗൾഫ് മാധ്യമം പ്രതിനിധികൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു

    മനാമ: ഗൾഫ് മാധ്യമം ലുലു ദം ദം ബിരിയാണി കോണ്ടസ്റ്റ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവതാരകനും പാചക വിദഗ്ധനുമായ രാജ് കലേഷ് (കല്ലു ) ബഹ്റൈനിലെത്തി.

    രാവിലെ 9 മണിയോടെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ കല്ലുവിനെ ഗൾഫ് മാധ്യമം പ്രതിനിധികൾ സ്വീകരിച്ചു. നാളെ സിഞ്ച് ഗലേറിയ മാളിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് വൈകീട്ട് 6 മുതലാണ് പരിപാടി.

    പ്രഗത്ഭരായ 10 മത്സരാർഥികളാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ലൈവായി ബിരിയാണി പാചകം ചെയ്ത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. കൂടാതെ പ്രേക്ഷകർക്കായി സംഗീതം, ഫാമിലി ഗെയിമുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ തുടങ്ങി ആ കർഷമായ പരിപാടികളോടെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഗൾഫ് മാധ്യമം ഒരുക്കിയത്. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lulu
    News Summary - Lulu Dum Dum Biryani Contest Finale
    Similar News
    Next Story
    X