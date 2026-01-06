Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഏ​റി​യ പ​ങ്കും കു​റ​ഞ്ഞ ശ​മ്പ​ള​ക്കാ​ർ; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്ത്

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി മാ​സ​ശ​മ്പ​ളം 267 ദീ​നാ​ർ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വേ​ത​ന നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ലി​യ വ്യ​ത്യാ​സം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​കെ 4,73,323 പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 3,36,746 പേ​രും (ഏ​ക​ദേ​ശം 71 ശ​ത​മാ​നം) പ്ര​തി​മാ​സം 200 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി മാ​സ​ശ​മ്പ​ളം 267 ദീ​നാ​റാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും (89.3%) പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്കി​ൽ ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി മാ​സ​ശ​മ്പ​ളം 919 ദീ​നാ​റാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി 973 ദീ​നാ​റും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 892 ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് ശ​രാ​ശ​രി വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​കെ 1,57,213 സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 67 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് (28,431 പേ​ർ). എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. ഇ​വി​ടെ 64 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 36 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 36 വ​യ​സ്സാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി പ്രാ​യ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ത​ന നി​ര​ക്കി​ലെ ഈ ​അ​ന്ത​രം ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യേ​ക്കാം.

    Low-wage earners make up a growing share of expatriates; new jobs report in Bahrain released
