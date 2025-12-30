Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:36 AM IST

    സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്റാക്ലോസ്

    സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്റാക്ലോസ്
    https://www.madhyamam.com/tags/Christmas

    വി​ണ്ണി​ലും മ​ണ്ണി​ലും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​യു​ന്ന ത​ണു​പ്പൂ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ല​മാ​യാ​ണ് ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ​പ്പോ​ഴും ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ലം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള സ​മ​യം. ത​ണു​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഏ​റെ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ഏ​വ​ര്‍ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സ​മ​യ​മാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ്.

    എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​യു​ന്ന എ​ല്ലാ​യി​ട​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​കു​ന്ന കാ​ലം. ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ലോ​ക​മെ​ങ്ങും നി​റ​യു​മ്പോ​ഴും ഇ​തി​ന്റെ യാ​തൊ​രു അ​നു​ര​ണ​ന​ങ്ങ​ളും അ​റി​യാ​ത്ത ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത്. കാ​ര​ണം ഹി​ന്ദു, മു​സ്‍ലിം മ​ത​സ്ഥ​ര്‍ മാ​ത്രം ഇ​ട​തൂ​ര്‍ന്ന് വ​സി​ക്കു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ത​ന്നെ കാ​ര​ണം. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യെ​ന്ന തീ​ര​ദേ​ശ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ പേ​രി​ന് പോ​ലും അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ര്‍ക്കും ക്രി​സ്തീ​യ മ​ത​സ്ഥ​രാ​യ ഒ​രാ​ളെ​യും അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ കേ​ട്ട സാ​ന്റാ ക​ഥ​ക​ളൊ​ക്കെ കെ​ട്ടു​ക​ഥ​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​റ്റ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹി​ന്ദു - മു​സ്‍ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ മാ​ര്‍ത്തോ​മ യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​നെ​പ്പ​റ്റി ഞ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​വ​രെ​യും ആ ​അ​പ്പ​ര്‍ പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ‘അ​ര​യ​ന്റെ സ്‌​കൂ​ള്‍’ ആ​യി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും മാ​ത്രം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഒ​രു ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ല​യം. ആ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​തേ​ത​ര​ത്വം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​യാം. മ​ദ്റ​സ​യി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ഠി​ച്ച ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പാ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ല​യാ​ളം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ഠി​ച്ച ഹൈ​ന്ദ​വ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബൈ​ബി​ള്‍ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ളേ​വ​രും കേ​ട്ടു​വ​ള​ര്‍ന്ന​ത് ന​ന്മ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​റി മ​ര​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളി​ലും ക​ട​പ്പു​റ​ത്തും ഇ​രു​ന്ന് നു​ക​ര്‍ന്ന അ​റി​വി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​വും കൂ​ട്ടാ​യ പ​ഠ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​തേ​ത​ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ മു​ത​ല്‍ക്കൂ​ട്ടാ​യി.

    ആ​റാം ക്ലാ​സി​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഞാ​ന്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി സാ​ന്റാ വേ​ഷ​മ​ണി​യു​ന്ന​ത്. സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ സാ​ന്റാ​ക്ലോ​സി​ന്റെ വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ എ​ന്റെ ക്ലാ, ​ക്ലാാ, ക്ലു, ​ക്ലൂൂ എ​ന്ന ഭാ​ഷ​യെ ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ ത​ര്‍ജ​മ ചെ​യ്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് സു​ഹൃ​ത്ത് ശ്രീ​ലാ​ലാ​ണ്. ആ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ചു​മ​ത​ല​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ശി​ബി ടീ​ച്ച​റും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ ഞ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത് യു.​എ​സ്.​എ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് മി​ഷി​ന​റി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച ഒ​രു​പി​ടി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പ​രി​മി​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും. സാ​ന്റ​യെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ്‌​നേ​ഹം നി​റ​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ്. വ​ള​ര്‍ന്ന് വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ്‌​നേ​ഹ​മെ​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ മ​ത​ത്തി​ന്റെ നി​ര​വ​ധി ക​ഥ​ക​ള്‍ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. സ്‌​കൂ​ളും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്നും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്, ഒ​രൊ​റ്റ ക്രി​സ്ത്യാ​നി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ഇ​ല്ലാ​തെ!

    X