    30 Jan 2026 12:40 PM IST
    30 Jan 2026 12:40 PM IST

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കും -കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കും -കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ
    മ​നാ​മ: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ചാം ത​വ​ണ​യും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ധൂ​ർ​ത്ത​ടി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ.

    അ​ഞ്ച് ത​വ​ണ വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്തി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ ഇ​ന്നേ​വ​രെ ഒ​രു നേ​ട്ട​വും വി​ദേ​ശ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ടി​ത്ത​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല എ​ന്ന വ​സ്തു​ത​യി​ലി​രി​ക്കെ ചി​ല ത​ൽ​പ​ര വി​ദേ​ശ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി ക​ളി​ക്കു​ന്ന പ​ക​ൽ​കൊ​ള്ള​യാ​യ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും നാ​ളെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന ധൂ​ർ​ത്ത് മാ​മാ​ങ്കം ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​നും ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഘ​ട​കം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Lok Sabha will boycott Kerala Sabha - K. Karunakaran Study Center
