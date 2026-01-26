Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    26 Jan 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 12:01 PM IST

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ മാ​മാ​ങ്കം; കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കും

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ മാ​മാ​ങ്കം; കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കും
    മ​നാ​മ: പൊ​ള്ള​യാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി പാ​വ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നാ​ട​ക​മാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​മാ​മാ​ങ്കം​കൊ​ണ്ട് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഒ​രു ധൂ​ർ​ത്താ​യി മാ​ത്ര​മേ ഇ​തി​നെ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ്ര​ഹ​സ​ന​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ട​തു മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ​ന്ന​തി​നു ശേ​ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പോ​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​ള്ള​യാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​മാ​ത്രം ഖ​ജ​നാ​വി​ലെ പൈ​സ​യെ​ടു​ത്ത് ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും യു.​ഡി.​എ​ഫും നേ​തൃ​ത്വ​വും ഇ​തു ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത​ത് കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സ ഭൂ​മി​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​രോ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ർ​ത്ഥ​ക​ത​യും ധൂ​ർ​ത്തും നി​രാ​ശ​യും ഒ​ക്കെ പ​ങ്ക് വെ​ച്ച് കാ​ണാ​റു​ണ്ട്.. എ​ന്നാ​ലും അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കേ​മ​മാ​യി വീ​ണ്ടും അ​ത് ന​ട​ക്കും .

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി ചി​ല​വ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ടു​ന്ന പ​ണം കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ പോ​ർ​മു​ഖ​ത്ത് കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി ആ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണീ ദൂ​ർ​ത്ത് എ​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പു​ല്ലു​വി​ല​യാ​ണ്...​എ​ങ്കി​ലും ആ ​ചോ​ദ്യം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ് ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ നോ​വും നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യ​ഥ​യും വേ​പ​ഥു​ക​ളും അ​റി​യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സ സം​ഘ ശ​ക്തി​ക​ൾ ഇ​ത് വ​രെ എ​ന്ത് ഗു​ണം കി​ട്ടി എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം.. നി​രാ​ശ​യാ​ണ് ഫ​ല​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​അ​നാ​വ​ശ്യം വേ​ണ്ടെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നും ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ സ​മ്പ​ത്താ​ണ്. ഈ ​നാ​ടി​നെ പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ടാ​തെ നോ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ ഏ​റ്റ​വും മ​ഹ​ത്താ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന​ത് നി​സ്ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് . എ​ന്നാ​ല്‍, എ​തി​ര്‍സ്വ​ര​ങ്ങ​ളെ കാ​രാ​ഗ്രൃ​ഹം കാ​ണി​ച്ച് നി​ശ​ബ്ദ​മാ​ക്കാ​ന്‍ നോ​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര​ധാ​ര്‍ഷ്ട്യ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞ് ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഴി​മ​തി​യും ധൂ​ർ​ത്തും എ​തി​ര്‍ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ? ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യോ അ​വ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യോ പോ​ലും ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അ​ര​ങ്ങേ​രു​ന്ന​ത് പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്ത് മ​റ്റാ​രെ​ക്കാ​ളും മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ടി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്തി​നു​വേ​ണ്ടി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​പോ​ലും ഇ​നി​യും ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​രോ ലോ​ക​കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ലും ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും ല​ളി​ത​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ എ​ത്ര വ്യ​ർ​ഥ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​നം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്ന് കാ​ണാം. വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, തി​രി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, തൊ​ഴി​ൽ സ​ഹാ​യം, കോ​വി​ഡി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം, പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ചെ​റി​യ പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞോ? കേ​ര​ള വി​ക​സ​ന നി​ധി, പ്ര​വാ​സി വാ​ണി​ജ്യ ചേം​ബ​ർ, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഇ​ൻ‌​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി, ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി, സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം. സി​യാ​ൽ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭം, തു​ട​ങ്ങി ഇ​തൊ​ക്കെ എ​ന്താ​യി? എ​ന്തി​ന് വി​ശേ​ഷ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​മാ​ന​യാ​ത്രാ​ക്കൂ​ലി അ​മി​ത​മാ​യി കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ഏ​റ്റ​വും നി​സ്സാ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​യോ?

