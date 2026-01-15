Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 1:08 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ



    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കാ​നും ജൈ​വ​കൃ​ഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ന്നു. ബു​ദ​യ്യ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ലെ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വെ​റു​മൊ​രു പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​പ​ണി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​നി​മ​യും സം​സ്കാ​ര​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ന​ത് പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളും പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​കും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു വ​രെ​യാ​ണ് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. മാ​ർ​ച്ച് മാ​സം വ​രെ വി​പ​ണി തു​ട​രും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യും ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യും നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം വി​പ​ണി​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ത്ത മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യാ​ണ് വി​പ​ണി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, കു​വൈ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് വി​പ​ണി​യു​ടെ ജ​ന​പ്രീ​തി​ക്ക് തെ​ളി​വാ​ണ്.



    പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ലെ മ​ണ്ണും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നി​ക​ളാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക പൈ​തൃ​കം അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും വി​പ​ണ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ.




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateBahrain NewsFarmers Marketgulf news malayalam
    News Summary - Locals and expatriates flock to Bahrain Farmers Market
    Similar News
    Next Story
    X