Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    5 Dec 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 1:43 PM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ത്രി​ദി​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ഐ.​വൈ.​സി.​സി ത്രി​ദി​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    മ​നാ​മ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത്രി​ദി​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ട് വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ക്കു​ക. ​

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക, വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക, എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. ​കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ​

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യു​വ​ജ​ന​ത ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി​യാ​വും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യു​ടെ പ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​വും വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS: IYCC local elections Campaign programs
