    12 Oct 2025 11:49 AM IST
    12 Oct 2025 11:49 AM IST

    നാ​ട​ൻ പ​ന്ത് ക​ളി ടൂർണമെന്റ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പ് നാ​ട​ൻ പ​ന്ത് ക​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റീ​വ് ബോ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലുള്ള അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പ് നാ​ട​ൻ പ​ന്ത് ക​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി കു​രു​വി​ള, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജ​ൻ തോ​മ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബോ​ബി പാ​റ​മ്പു​ഴ, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ന്തോ​ഷ്‌ പു​തു​പ്പ​ള്ളി, സു​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജോ​ൺ​സ​ൺ, റോ​ബി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജോ​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെടുത്തു.

    കെ.​ഇ. ഈ​ശോ ഈ​രേ​ച്ചേ​രി​ൽ ഏ​വ​ർ റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും എ​ബ്ര​ഹാം കൊ​റെ​പ്പി​സ്ക്കോ​പ്പ ക​രി​മ്പ​ന​ത്ത​റ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഏ​വ​ർ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും എം.​സി. കു​രു​വി​ള മ​ണ്ണൂ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ എ​വ​ർ റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും കാ​ഷ് അ​വ​ർ​ഡി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നാ​ട​ൻ​പ​ന്ത് ക​ളി മ​ത്സ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ന്യൂ ​സി​ഞ്ച് മൈ​താ​നി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ബി.​കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 11ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മി​ഴി​വേ​കി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു.

