Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:54 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    97 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി, ഒ​മ്പ​ത് പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 530 ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ ഒ​മ്പ​ത് പേ​രെ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 97 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 509 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 21 സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി.

    റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കാം. www.lmra.gov.bh എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ 17506055 എ​ന്ന കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ന​മ്പ​റി​ലോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsLMRAgulfBahrain
    News Summary - LMRA strengthens testing in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X