Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:04 PM IST

    എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം: ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 150 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    850 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​യ്ഡ് 11 പേ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ
    എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം: ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 150 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി 850 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 150 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും 11 പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ക്കാ​മ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ www.lmra.gov.bh എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ 17506055 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsdeportedLMRAgulf
    News Summary - LMRA inspection force: 150 people deported in a week
    Similar News
    Next Story
    X