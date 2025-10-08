Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 98...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:12 PM IST

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 98 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​കെ 1805 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി
    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 98 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ 98 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ). കൂ​ടാ​തെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ല് വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ന്ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി 21 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രും അ​ന​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ഈ ​ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ആ​കെ 1805 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 30 സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ​രീ​തി​ക​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ (www.lmra.gov.bh) ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫോം ​വ​ഴി​യോ കോ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ ന​മ്പ​റാ​യ 17506055 വ​ഴി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ത​വാ​സു​ൽ പ​രാ​തി സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:migrantsLMRADeportationBahrain
    News Summary - LMRA deports 98 migrants in one week
    Similar News
    Next Story
    X