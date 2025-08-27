Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:15 AM IST

    നി​യ​മ ലം​ഘ​നം: 83 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    ആ​ഴ്ച​തോ​റു​മു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്
    നി​യ​മ ലം​ഘ​നം: 83 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    മ​നാ​മ: നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് 83 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ). ആ​ഴ്ച​തോ​റും ന​ട​ത്തി വ​രാ​റു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ത്തി​യ 1728 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 24 അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ നി​യ​മം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ലേ​ബ​ർ, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൊ​ത്തം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 1715 എ​ണ്ണം വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, 13 സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നു. മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ അ​ഞ്ചും നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ നാ​ലും സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ നാ​ലും സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് (www.lmra.gov.bh), ദേ​ശീ​യ പ​രാ​തി-​നി​ർ​ദേ​ശ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ‘ത​വാ​സു​ൽ’, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് സെ​ന്‍റ​ർ (17506055) എ​ന്നി​വ വ​ഴി അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

