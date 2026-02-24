Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    24 Feb 2026 1:15 PM IST
    Updated On
    24 Feb 2026 1:15 PM IST

    ഒ​രാ​ഴ്ച​യ്ക്കു​ള്ളി​ൽ 81 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    ഒ​രാ​ഴ്ച​യ്ക്കു​ള്ളി​ൽ 81 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    മ​നാ​മ: വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ 81 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ. രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 1,514 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 24 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലെ ഇ-​ഫോം വ​ഴി​യോ, 17506055 എ​ന്ന കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ വ​ഴി​യോ, ത​വാ​സു​ൽ ആ​പ് വ​ഴി​യോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

