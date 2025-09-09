Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    9 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 9:46 AM IST

    നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; 54 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    മ​നാ​മ: നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ 54 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ). എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 6 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 871 പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രാ​യ 16 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി നി​യ​മം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 860 ക​ട​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, 11 സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യേ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ www.lmra.gov.bh എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫോം ​വ​ഴി​യോ 17506055 എ​ന്ന കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ന​മ്പ​റി​ലോ, ത​വാ​സു​ൽ ആ​പ് വ​ഴി​യോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:LMRApeopleviolating rules
