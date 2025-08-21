Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:01 AM IST

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 103 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ‍യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്
    lmra
    മ​നാ​മ: നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ 103 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ). ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ‍യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഴ്ച തോ​റും ന​ട​ത്തി വ​രാ​റു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് പ​ത്തി​നും 16നു​മി​ട​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1100 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ 12 സം​യു​ക്ത കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​റു​പേ​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​കെ 89,041 പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും 1240 സം​യു​ക്ത കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളു​മാ​ണ് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 3302 പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും 10,421 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ www.Imra.gov.bh വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ, ത​വാ​സു​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി​യോ, 17506055 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ചോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Gulf NewsLMRABahrain Newsviolating lawExpatriates
    News Summary - LMRA deports 103 expatriates in Bahrain for violating the law
    X