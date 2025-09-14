Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Sept 2025 9:15 AM IST
    14 Sept 2025 9:15 AM IST

    ചിത്രയുടെ സ്വരമാധുരിയിലലിഞ്ഞ് ശ്രാവണം​

    ചിത്രയുടെ സ്വരമാധുരിയിലലിഞ്ഞ് ശ്രാവണം​
    സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ രാ​വൊ​രു​ക്കി പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യും സം​ഘ​വും. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'ശ്രാ​വ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ വ​സ​ന്തം തീ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ മ​ധു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നി​ഷാ​ദ്, അ​നാ​മി​ക എ​ന്നി​വ​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നി​രു​ന്നു. സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​രാ​ണ് ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യും സം​ഘ​വും പരിപാടിക്കിടെ -ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര


    ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ വാ​ന​മ്പാ​ടി കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ദ​സ്സ് അ​വ​രെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. ത​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ പാ​ടി​യ ഓ​രോ ഗാ​ന​വും സ​ദ​സ്സി​നെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യും ഓ​രോ പാ​ട്ടും സ​ദ​സ്സ് ഏ​റ്റു​പാ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. രാ​ജ​ഹം​സ​മേ, മാ​ലേ​യം മാ​റോ​ട​ഞ്ഞു, ക​ല്യാ​ണ തേ​ൻ നി​ല തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ലാ​സി​ക് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പു​തി​യ​കാ​ല ഹി​റ്റു​ക​ളും ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഫ്യൂ​ഷ​നും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ഗാ​ന​മേ​ള, പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ധു​രം പ​ക​ർ​ന്ന​താ​യി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.


    പ​രി​പാ​ടി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം


