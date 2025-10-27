Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇന്ത്യയിലേക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 3:37 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 3:37 PM IST

    ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണമയക്കാനുള്ള പരിധി

    text_fields
    bookmark_border
    വെട്ടിക്കുറച്ചത് പിൻവലിക്കണം- ഐ.സി.എഫ്
    ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണമയക്കാനുള്ള പരിധി
    cancel

    മ​നാ​മ: മാ​ല​ദ്വീ​പി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ധി ‌സ്റ്റേ​റ്റ്‌ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​സ്.​ബി.​ഐ) വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നേ​ര​ത്തേ ഏ​ക​ദേ​ശം 400 ഡോ​ള​ർ (35,000 രൂ​പ) വ​രെ അ​യ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് 150 ഡോ​ള​ർ (13,000 രൂ​പ) ആ​യി കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് എ​സ്.​ബി.​ഐ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. പ​ഴ​യ നി​ല പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​സ്.​ബി.​ഐ ചെ​യ​ർ​മാ​ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ക​ത്ത​യ​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. മാ​ല​ദ്വീ​പി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ബി.​ഐ. തു​ക​യി​ൽ പ​രി​ധി വെ​ച്ച​തു​കാ​ര​ണം പ്ര​വാ​സി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ല​ദ്വീ​പി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ക​ടു​ത്ത ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, വാ​യ്‌​പ​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ക. നാ​ട്ടി​ലെ വീ​ട്ടു​ചെ​ല​വു​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും പു​തി​യ പ​രി​ധി അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​നോ​വീ​ര്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ധി വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യ ബാ​ങ്കി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മാ​ല​ദ്വീ​പ് മോ​ണി​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യും (എം.​എം.​എ) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബാ​ങ്കി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ മാ​ല​ദ്വീ​പി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​സി​ഖ് ഹാ​ജി, ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​മീ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamagulfnewsgulfBahrain
    News Summary - Limit for sending money to India
    Similar News
    Next Story
    X