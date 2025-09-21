Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ത്രി​യി​ലെ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം

    ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    രാ​ത്രി​യി​ലെ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ക്കു​റ​വ് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ. വെ​ളി​ച്ച​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ രാ​ത്രി​യി​ൽ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​ഹ​റ​ഖ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ലെ​യും മ​റ്റ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നു​ക​ളി​ലെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ല്ല വെ​ളി​ച്ച​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് ദു​ര​ന്ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ പ​ക​ൽ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദുഃ​ഖാ​ച​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി​യി​ൽ, അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​മ​യം കി​ട്ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. ചൂ​ടു​ള്ള വേ​ന​ൽ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്കാ​ര​ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ വെ​ളി​ച്ച​സം​വി​ധാ​നം ഇ​തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും പ​ല​യി​ട​ത്തും വെ​ളി​ച്ചം തീ​രെ​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ്ല​ഡ്‌​ലൈ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​ഹ​റ​ഖ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ന്‍റെ വ​ലു​പ്പം കാ​ര​ണം അ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വെ​ളി​ച്ചം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് രാ​ത്രി​കാ​ല സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

