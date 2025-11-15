Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    15 Nov 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:58 PM IST

    ലൈ​ഫ് ഓ​ഫ് കെ​യ​റി​ങ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ലൈ​ഫ് ഓ​ഫ് കെ​യ​റി​ങ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ലൈ​ഫ് ഓ​ഫ് കെ​യ​റി​ങ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​രു​ൺ

    സ​ഫാ​രി​യെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​നി​താ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ലൈ​ഫ് ഓ​ഫ് കെ​യ​റി​ങ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഓ​ണ​വീ​രാ​ട്ടം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബി.​എം.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​വാം​ബി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​തി​ര പ്ര​ശാ​ന്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ-​മി​മി​ക്രി താ​രം സ​ജി കൃ​ഷ്ണ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, സാ​ബി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​നീ​ഷ് ക​ണ്ണി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    സൈ​ക്കി​ളി​ൽ ലോ​കം ചു​റ്റു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ അ​രു​ൺ സ​ഫാ​രി​യെ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് പൊ​ന്നാ​ട​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​വാം​ബി​ക ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ഇ.​വി രാ​ജീ​വ​ൻ, സ​യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട്, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ ജി, ​സോ​വി​ച്ച​ൻ ചെ​ന്നാ​ട്ടു​ശേ​രി, സി​ബി കെ ​തോ​മ​സ്, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, പ്ര​മോ​ദ് മോ​ഹ​ൻ, സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി, റ​മീ​സ് തി​രൂ​ർ, ത​ൻ​സീ​ർ, മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, അ​ഞ്ചു സ​ന്തോ​ഷ്‌, ഷാ​മി​യ സാ​ജി​ദ്, മ​സ്ബൂ​ബ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ സ​രി​ത വി​നോ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്യാ​മ ജീ​വ​ൻ, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​സി മേ​രി, ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്തി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​മ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി.

    വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യും ടീം ​സി​ത്താ​ർ മ്യൂ​സി​ക് ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മ്പി​ളി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

