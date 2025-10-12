Begin typing your search above and press return to search.
    വ​സ്ത്ര​ശേ​ഖ​ര​ണ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണം

    നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം
    വ​സ്ത്ര​ശേ​ഖ​ര​ണ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണം
    മ​നാ​മ: തെ​രു​വി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സു​ര​ക്ഷാ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​പാ​ക​ത​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​റാ​ജ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്, കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ, മ​തി​യാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ന​ഗ​ര​സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന് കോ​ട്ടം വ​രു​ത്തു​ക​യും സു​ര​ക്ഷാ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി കൗ​ൺ​സി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള വി​ഷ​യം. കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ല ക​യ​റി കു​ടു​ങ്ങി അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ക​ട്ടി​യു​ള്ള ലോ​ഹ ഫ്ലാ​പ്പു​ക​ൾ 'ഗി​ല്ല​റ്റി​ൻ' പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചേ​ക്കാം. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി, ഇ​ത്ത​രം പെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ശേ​ഖ​ര​ണ പെ​ട്ടി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന നി​യ​മം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ, അ​വ ഫു​ട്പാ​ത്തു​ക​ളി​ലും ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക​രി​കി​ലു​മെ​ല്ലാം തോ​ന്നി​യ പോ​ലെ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, വ​സ്ത്ര​ശേ​ഖ​ര​ണ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ക​ല​ക്ഷ​ൻ ബോ​ക്സു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം നി​ശ്ച​യി​ക്കും. ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ഫീ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ഴി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും, ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളു​ടെ വൃ​ത്തി​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​കാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും. ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി കാ​ലി​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നോ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നോ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ​കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​ന്റെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Gulf NewsMandatoryContainerClothing storeLicensing
    News Summary - Licensing should be made mandatory for clothing storage containers
