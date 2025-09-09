Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഭാ​വി​ക്ക് എ​ൽ.​ഐ.​സി ചൈ​ൽ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഭാ​വി​ക്ക് എ​ൽ.​ഐ.​സി ചൈ​ൽ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ
    ഡി.​പി. പ​ട്നാ​യി​ക്

    ലോ​കം എ​ല്ലാ നി​ല​യി​ലും അ​തി​വേ​ഗം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഏ​തൊ​രു ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്‍റെ​യും പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വെ​റു​തെ പ​ണം സേ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്‍റെ ചൈ​ൽ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ ഒ​രു മി​ക​ച്ച പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ബു​ദ്ധി​പൂ​ർ​വം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ്ലാ​ൻ വ​ള​രെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​നോ​ൺ-​ലി​ങ്ക്ഡ്, നോ​ൺ-​പാ​ർ​ട്ടി​സി​പ്പേ​റ്റി​ങ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ്രീ​മി​യം എ​ൻ​ഡോ​വ്മെ​ന്‍റ് പ്ലാ​ൻ പോ​ളി​സി ഉ​ട​മ​ക്ക് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ഗാ​ര​ന്റീ​ഡ് മെ​ച്യൂ​രി​റ്റി പേ​ഔ​ട്ടും ന​ൽ​കു​ന്നു. പ്രീ​മി​യം വെ​യി​വ​ർ ബെ​നി​ഫി​റ്റും ഇ​തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കും.

    ഇ​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഗ്രി​ക്ക് 100,000 ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ് വ​രും. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ശ​രാ​ശ​രി 6% പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ, 17 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഈ ​തു​ക ഏ​ക​ദേ​ശം 270,000 ഡോ​ള​റാ​യി ഉ​യ​രാം. വ്യ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ലാ​നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ക​ഴി​വു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം. അ​തി​നാ​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ സേ​വി​ങ്സി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണം. നേ​ര​ത്തെ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യം.

    എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഒ​രു വ​ലി​യ തു​ക കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും, അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഒ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

    എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഐ.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡി.​പി. പ​ട്നാ​യി​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​പ​ണി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യു​മു​ണ്ട്. ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മി​ക​ച്ച വി​പ​ണി വി​ഹി​ത​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​വി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ണം മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ്ലാ​നി​ങ്ങെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ആ ​പ​ണം കൂ​ടി​യ അ​ള​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വാ​ൻ ശ​രി​യാ​യ മാ​ർ​ഗം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബു​ദ്ധി​പൂ​ർ​വം പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക. നേ​ര​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക. എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​നൊ​പ്പം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​വി​ക്ക് ചി​റ​കു​ക​ൾ ന​ൽ​കാം.

