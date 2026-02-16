Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    16 Feb 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 9:29 AM IST

    നോ​മ്പു​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം; ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ

    നോ​മ്പു​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം; ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ
    അ​ന്യ​നാ​ട്ടി​ലെ റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ലം ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​ക്കും ഓ​രോ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ ​സു​ന്ദ​ര നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ക്കാ​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. റ​മ​ദാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മീ​യ​ത​യും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​വും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ള​മാ​യ ‘റ​മ​ദാ​ൻ കൂ​ടാ​ര’​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്തെ നോ​മ്പ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ച്ചി​ല​ർ റൂ​മു​ക​ളി​ലെ​യും കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ നോ​മ്പു​തു​റ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നോ​മ്പ് ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, റ​മ​ദാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ, മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​നു​ഭ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ഴു​താം.

    • കു​റി​പ്പു​ക​ൾ 200 വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ക​വി​യ​രു​ത്. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ പേ​ര്, സ്ഥ​ലം, ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ അ​യ​ക്ക​ണം.
    • കു​റി​പ്പു​ക​ൾ +973 39203865 എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി​യോ bahrain@gulfmadhyamam.net എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ അ​യ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.
