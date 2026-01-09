Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 2:29 PM IST

    തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചവർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറിനിൽക്കട്ടെ..!

    തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചവർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറിനിൽക്കട്ടെ..!
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ​ടി​വാ​തി​ലി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ച​വ​ർ വീ​ണ്ടും അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​റ്റു​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു കൈ ​നോ​ക്കാ​ൻ ഉ​ള്ള ശ്ര​മം ന​ല്ല സൂ​ച​ന​യ​ല്ല.

    എം.​പി സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ച​വ​രും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വം കാ​ഴ്ച ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. സ്വ​യം ഒ​ഴി​വാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ അ​വ​സ​രം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച തീ​രാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. മ​ത്സ​രി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ജ​യി​ച്ച​വ​ർ വീ​ണ്ടും പു​തി​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​പ്പോ​കു​ന്ന അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ഴ​ഞ്ച​ൻ രീ​തി​ക്ക് തി​രു​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട പു​തു​കാ​ല​മാ​ണ്. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ​യ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ദു​ർ​വ്യ​യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ രീ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത​ല്ല.

    സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ജ​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ത​ന്നെ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​തി​ന് ഒ​രു അ​റു​തി വ​രു​ന്നി​ല്ല എ​ങ്കി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ഇ​തി​നൊ​രു അ​റു​തി വ​രു​ത്താ​ൻ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് സം​ജാ​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രേ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വും നീ​തി​പൂ​ർ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​വാ​ൻ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ഥ​വാ നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ എ​ങ്കി​ലും പു​രോ​ഗ​മ​ന​കാ​ല​ത്ത് ത​യാ​റാ​ക​ണം.

    local election assembly election
    News Summary - Let those who won the local elections stay away from the assembly elections..!
