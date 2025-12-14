Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    14 Dec 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:40 AM IST

    ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന പാ​​ഠം -ലീ​​ഡ​​ർ കെ. ​​ക​​രു​​ണാ​​ക​​ര​​ൻ സ്റ്റ​​ഡി സെ​​ന്‍റ​​ർ

    ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന പാ​​ഠം -ലീ​​ഡ​​ർ കെ. ​​ക​​രു​​ണാ​​ക​​ര​​ൻ സ്റ്റ​​ഡി സെ​​ന്‍റ​​ർ
    മ​​നാ​​മ: കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ഏ​​റെ വ​​റു​​തി​​യി​​ലാ​​ക്കി​​യ വി​​ല​​ക്ക​​യ​​റ്റ​​വും ജീ​​വി​​ത​​മാ​​ർ​​ഗ​​ത്തി​​ലെ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ഷ്പ​​ക്ഷ​​മാ​​യി വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി​​യ​​തി​​ന്റെ ഫ​​ല​​മാ​​ണ് യു.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​ന് തേ​​രി​​ലേ​​റ്റാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ വ​​ലി​​യ വി​​ജ​​യ​​മെ​​ന്ന് ലീ​​ഡ​​ർ കെ. ​​ക​​രു​​ണാ​​ക​​ര​​ൻ സ്റ്റ​​ഡി സെ​​ന്റ​​ർ ഗ​​ൾ​​ഫ് ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​യും മു​​തി​​ർ​​ന്ന നേ​​താ​​വു​​മാ​​യ ബ​​ഷീ​​ർ അ​​മ്പ​​ലാ​​യി അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. നി​​ല​​വി​​ലെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ലം വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ, ആ​​സ​​ന്ന​​മാ​​യ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ലി​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ മു​​ന്നേ​​റാ​​ൻ യു.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​ന് ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ്ര​​ത്യാ​​ശ പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു.

    എ​​ല്ലാ വി​​ഭാ​​ഗം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രും ഒ​​റ്റ​​ക്കെ​​ട്ടാ​​യി നി​​ന്നാ​​ൽ യു.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​നെ ത​​ക​​ർ​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രൊ​​റ്റ ക​​ക്ഷി​​ക്കും ക​​ഴി​​യി​​ല്ലെ​​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    News Summary - Lessons taught by the people - Leader K. Karunakaran, State Senator
