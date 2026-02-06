Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനി​യ​മ​സ​ഭ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 2:13 PM IST

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾക്ക് സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾക്ക് സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​ക​ണം
    cancel
    camera_alt

    ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം

    Listen to this Article

    വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്‌. കേ​ര​ള ജ​ന​ത മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. നാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്ത് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും, ഏ​തൊ​രു ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും ആ​ദ്യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​യി​രി​ക്കും. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലും.​

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞു അ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​വാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും, സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​വാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ത്ത് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടൊ​ക്കെ ത​ന്നെ 2026-2031 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്ത​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​വാ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭാ സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​ക​ണം, അ​വ​രെ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച് നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്ക​ണം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsimmigrantselectionslegislative assemblygulf
    News Summary - Legislative Assembly Elections: Immigrants should be given seats
    Similar News
    Next Story
    X