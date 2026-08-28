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    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 12:21 PM IST

    സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി

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    സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി
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    മനാമ: സ്‌കൂളിന് സമീപം എതിർദിശയിലൂടെ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഇത്തരം ഡ്രൈവിംഗ് രീതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Schoolslegal actionSchool Bus Driver
    News Summary - Legal action against school bus driver
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